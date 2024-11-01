edición general
3 meneos
3 clics
Andalucía: Rectores rechazan el segundo reparto del modelo de financiación por "abocar" al "progresivo deterioro" del sistema

Andalucía: Rectores rechazan el segundo reparto del modelo de financiación por "abocar" al "progresivo deterioro" del sistema

Las universidades critican que "el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente", ha declarado el presidente de AUPA y rector de la Pablo de Olavide, Paco Oliva que ha manifestado su "decepción" con el Gobierno andaluz, que "sigue reduciendo la financiación relativa de la educación pública, con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos"...

| etiquetas: universidad , andalucia
2 1 0 K 28 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Desde el sistema universitario público andaluz han alertado del "progresivo deterioro" al que aboca este reparto de financiación "claramente insuficiente". Además, han comninado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a retomar una senda de financiación efectiva, que permita cumplir el modelo de financiación en todos sus términos, así como los acuerdos suscritos por los representantes del Gobierno andaluz.
0 K 17
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
lo más guay de todo es que este destrozo lo está llevando a cabo un exrector de una universidad pública, en concreto el exrector de la Universidad de Córdoba (universidad pública), actual consejero de universidades
0 K 17

menéame