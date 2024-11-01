edición general
La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro de caza

La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro de caza

Wifi, el perro de caza propiedad de Diego Puebla, participaba en una cacería en Riello. La jornada se desarrollaba con normalidad en Salce, una pedanía del municipio de Riello que cuenta con múltiples cotos de caza donde se desarrollan diversas batidas durante todo el año. La jornada comenzó a las 11:00 horas de la mañana, y los perros, que salieron corriendo tras la presa, desaparecieron pocas horas más tarde, según explican desde Leonoticias. El ataque se produjo en una zona de monte con escasa cobertura. El propietario avisó a los agentes me

jonolulu #1 jonolulu
Cojones tiene la cosa. Un escopetero va a cazar, un lobo mata a su perro y encima hay que pagarle el perro
8 K 106
kukusu #4 kukusu
#1 bueno, si no puede matar al lobo, a lo mejor tiene su lógica.
0 K 9
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#4 ni en defensa propia?
0 K 20
Macadam #15 Macadam
#1 Si el lobo hubiese matado al escopetero, ahorro de 7000€ parar la Junta
0 K 12
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Lo curioso es que el perro se llama WIFI y viene con buena cobertura. 7.000 pavos.
5 K 67
jonolulu #3 jonolulu
#2 "El ataque se produjo en una zona de monte con escasa cobertura" :shit:
2 K 39
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#3 Eso le pasa por no haberle llamaro LoRA :roll:
es.wikipedia.org/wiki/LoRa
0 K 8
alfre2 #5 alfre2
Se sabe si el señor está muy afectado? Tendrá secuelas?

Vaya NENAZA de cazador!! :troll:
1 K 23
#6 Daniel2000
Solución.

Para participar en matanzas de lobos, que cada cazador pague una cuota de 10.000€ ... o un aval bancario.

Si un perro fallece, un cazador o su "sobrina de 18 años" con mechas rubias, se tuerce un tobillo al pisar una piedra en el campo, o se engancha el capote de diseño en una rama, que se pague con la cuota o el aval.
1 K 14
#12 BurraPeideira_
Sería mejor pagar a cada perro 7000 euros por cada cazador muerto en acto de servicio.
0 K 10
afrofrog #11 afrofrog
Puta madre. Tú vas a hacer daño a la fauna silvestre pero como la fauna silvestre no se deje hacer te lo pagamos entre todos.
Lo siguiente qué será ¿indemnizar a toreros?
0 K 9
#9 TusT
Parece qué la lógica tiene que ser la de premiarle por no disparar al lobo cuando tiene un arma en la mano. ¿Podría el cazador matar al lobo sin consecuencias legales en supuesta defensa propia?

Me pregunto también si es fácil de falsificar un ataque de un lobo a un perro. No creo que un cazador tenga muchos reparos en dejar morir a un perro .
0 K 8
#7 Kuruñes3.0
Ahora tenemos que pagarles sus chuchos a esos gilipollas?
0 K 7
Olepoint #8 Olepoint
¿ Que tenemos que pagar entre todos los sádicos caprichos de esta manada de garrulos ? ¡¡¡ Encima !!!

Manda huevos, "paguitas" para los perros de los cazadores...

¿ Y lo véis normal ?
0 K 7
MadalenaBrava #13 MadalenaBrava
Espérate que no lo matara él mismo como hacen los ganaderos con sus ovejas y echarle la culpa a los lobos.
Piratas pueblerinos paletos
0 K 6

