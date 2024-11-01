La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro de caza

Wifi, el perro de caza propiedad de Diego Puebla, participaba en una cacería en Riello. La jornada se desarrollaba con normalidad en Salce, una pedanía del municipio de Riello que cuenta con múltiples cotos de caza donde se desarrollan diversas batidas durante todo el año. La jornada comenzó a las 11:00 horas de la mañana, y los perros, que salieron corriendo tras la presa, desaparecieron pocas horas más tarde, según explican desde Leonoticias. El ataque se produjo en una zona de monte con escasa cobertura. El propietario avisó a los agentes me