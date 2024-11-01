La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro de caza

Wifi, el perro de caza propiedad de Diego Puebla, participaba en una cacería en Riello. La jornada se desarrollaba con normalidad en Salce, una pedanía del municipio de Riello que cuenta con múltiples cotos de caza donde se desarrollan diversas batidas durante todo el año. La jornada comenzó a las 11:00 horas de la mañana, y los perros, que salieron corriendo tras la presa, desaparecieron pocas horas más tarde, según explican desde Leonoticias. El ataque se produjo en una zona de monte con escasa cobertura. El propietario avisó a los agentes me
| etiquetas: cazadores , caza , lobo , perros
Vaya NENAZA de cazador!!
Para participar en matanzas de lobos, que cada cazador pague una cuota de 10.000€ ... o un aval bancario.
Si un perro fallece, un cazador o su "sobrina de 18 años" con mechas rubias, se tuerce un tobillo al pisar una piedra en el campo, o se engancha el capote de diseño en una rama, que se pague con la cuota o el aval.
Lo siguiente qué será ¿indemnizar a toreros?
Me pregunto también si es fácil de falsificar un ataque de un lobo a un perro. No creo que un cazador tenga muchos reparos en dejar morir a un perro .
Manda huevos, "paguitas" para los perros de los cazadores...
¿ Y lo véis normal ?
Piratas pueblerinos paletos