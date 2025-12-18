edición general
La Junta de Extremadura cesa al conductor de Guardiola tras conocer que tenía una condena por "coacciones" a su exmujer

El candidato del PSOE en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "inverosímil" que la presidenta no conociera dicha información y más siendo "su primo" y ha señalado que nunca se puede considerar leve un tipo de violencia sobre la que debe haber una tolerancia absolutamente cero. En una entrevista en Las Mañanas de RNE ha criticado que hace unos días, Guardiola diera "lecciones sobre feminismo" en un mitin junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Navalmoral de la Mata, cuando ella, tenía "a su primo protegido".

Antipalancas21
Era un pariente suyo y ademas churrero, nada de conductor, asi que se va al negocio de la porra y a hacer churros otra vez
Xuanin71
Pues , mi opinión posiblemente no sea muy popular,
Pero cualquier persona que haya cumplido su pena, no debería tener problemas para trabajar,
Creo recordar que hay alguna política condenada por asesinato.
Y algunos otros condenados por terrorismo. ( No estoy seguro)
Únicamente aquellos que se han dedicado a usar su puesto en la política ,para robar. O algunos tipos ,de delincuentes sexual. de difícil reinserción, por ejemplo, pederastas que no deberían de trabajar con niños, deberían ,de mantenerse alejados de posibles víctimas.
Andreham
#2 Es que es de cajón.

Si el objetivo de la cárcel es reinsertar, si alguien comete un delito y paga por él, pues ya está. Se le supone reinsertado y puede seguir con su vida.

Naturalmente si la naturaleza del delito es muy específica (como dices, corrupción, delincuencia sexual, etc) se le limita en X tipos de trabajo porque, aunque está rehabilitado y es injusto, vive en sociedad y la gente puede no sentirse cómoda.
