La Junta de Extremadura cesa al conductor de Guardiola tras conocer que tenía una condena por "coacciones" a su exmujer

El candidato del PSOE en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "inverosímil" que la presidenta no conociera dicha información y más siendo "su primo" y ha señalado que nunca se puede considerar leve un tipo de violencia sobre la que debe haber una tolerancia absolutamente cero. En una entrevista en Las Mañanas de RNE ha criticado que hace unos días, Guardiola diera "lecciones sobre feminismo" en un mitin junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Navalmoral de la Mata, cuando ella, tenía "a su primo protegido".