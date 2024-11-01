La Junta de Castilla y León confirma la muerte de tres lobos disparados en Palencia

... desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de la solicitud, periodo en el que la especie estaba incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). Los datos ofrecidos por la Junta elevan a un total de 16 los lobos muertos por diferentes causas, destacando la cifra de 3 ejemplares muertos por disparo...Los tres lobos muertos por disparos, dos hembras y un macho, fueron abatidos en las localidades de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo...