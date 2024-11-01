edición general
La Junta de Andalucía sienta las bases para el uso comercial del alga invasora para abono o compost

El Plan de gestión de la Rugulopteryx okamurae aborda la posible valorización condicionada a que la biomasa sea sometida a un tratamiento de inactivación para evitar nuevos focos y propagación. El documento establece las pautas para la recogida, secado e intertización de las algas por parte de los gestores autorizados. La proliferación de la Rugulopteryx okamurae se ha convertido en uno de los mayores retos medioambientales del medio marino en el sur de Europa.

manzitor
Si consiguen hacer compost desactivando la proliferación, es buena noticia, pero el riesgo no es pequeño.
rmdf
Sí, sí... haced pasad vuestro compost por un proceso de infertilización. Ya veréis que bien crece todo allí.
ElmaEscobar
#1 Igual como fertilizante no vale pero como capa de acolchado si podría servir ¿no?
Veo más problemático que realmente consigan que las esporas sean inviables y el tema de las perdidas en el transporte que pueden ayudar a que se distribuyan más, aunque visto lo visto está toda la costa plagada.
