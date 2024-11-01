edición general
La Junta de Andalucía reforzará el juzgado de Montoro que llevará la investigación del accidente de Adamuz ante la escasez de medios

Sindicatos advierten sobre el riesgo de colapso si no se actúa con celeridad ante la magnitud de la tragedia ferroviaria...

2 comentarios
Sacronte #2 Sacronte
Si han reforzado el juzgado es que van a sacar algún procecho los carroñeros...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ABC ha podido conocer el compromiso de la Consejería de Justicia de acceder a la contratación de estos refuerzos para dar agilidad a estas diligencias de instrucción de un siniestro que se ha cobrado ya 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
