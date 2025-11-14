edición general
17 meneos
19 clics
La Junta de Andalucía publicó datos clínicos y personales de los pacientes con demoras en el tratamiento de cáncer

La Junta de Andalucía publicó datos clínicos y personales de los pacientes con demoras en el tratamiento de cáncer

El Gobierno regional ha ocultado ahora la información tras tenerla en su web varios meses. También ha divulgado las cláusulas confidenciales de la compra de la terapia CAR-T a la farmacéutica Janssen

| etiquetas: junta , andalucía , publicó , datos , clínicos , personales , pacientes
14 3 0 K 44 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 44 actualidad
#1 pensacola
moreno, a la calle.
2 K 37
juanlu73 #3 juanlu73
#1 mejor entre rejas...serìa gracioso compartir celda con Mazón
0 K 10
#2 pensacola *
@mountain por qué no has votado esta erronea? :troll:
0 K 19
Kasterot #5 Kasterot
Como se creen los más listos, las normas no van con ellos (por qué no les hacen falta ni leer procedimientos ni cumplirlos).
Luego que si los datos personales estaban accesibles, pues.... Es que la gente es muy tiquismiquis, será que tienen algo que ocultar.....
Nunca admitir que no tenías ni puta idea de cómo se gestionaba ni que tú estabas al cargo por el sueldazo
0 K 11
#4 Jarod_mc
Que las víctimas de esta red criminal no se revelen contra ellos demuestra el nivel de tragaderas que tienen
0 K 7
#6 amusgada
#4 ponte tú con un mieloma a litigar y quejate a la AEPD
0 K 8

menéame