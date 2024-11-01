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La Junta de Andalucía otorga el mayor galardón de calidad al servicio de radiodiagnóstico al que culpa de la crisis de los cribados

La Junta de Andalucía otorga el mayor galardón de calidad al servicio de radiodiagnóstico al que culpa de la crisis de los cribados

Javier Castell, el jefe de departamento al que el presidente andaluz acusa de saltarse el protocolo, es una de las personas que ha recibido el certificado “Excelente”. A los bandazos que ha dado la Junta de Andalucía en la gestión de la crisis de los cribados —primero responsabilizó del problema a los protocolos y ahora culpa a los profesionales sanitarios de saltárselos por no avisar a las mujeres con resultado no concluyente, algo que las normas no preveían— se ha sumado en la última semana un nuevo episodio sorprendente.

| etiquetas: junta , andalucia , otorga , mayor , galardon , servicio , radiodiagnóstico
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5 comentarios
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#3 UNX
Todos sabemos lo que el PP entiende por "excelente gestión".
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#1 Poll
Premio Anual Juanma Moreno por logros destacados en el campo de la excelencia.
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#2 Toponotomalasuerte
Normal!! Las altas a la privada que tuvo que haber un mar de comisiones para los ladrones de la junta!!! Este premio es lo mínimo !!
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#5 sorecer
Roma SI paga traidores.
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#4 malarte *
Le otorga el galardón para no generarle ansiedad…
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menéame