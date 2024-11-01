A la Junta de Andalucía no le consta la existencia de pruebas diagnósticas, cáncer o mujeres

“Quien tiene que dar explicaciones es quien denunciaba una desaparición ayer (…) Han creado una alarma social bestial y una situación de colapso en el sistema (…) Son denuncias falsas, injurias y calumnias, porque no nos consta que existan esos informes, ni tampoco que existieran fallos en el cribado, ni pruebas diagnósticas, ni cáncer ni tampoco mujeres andaluzas”