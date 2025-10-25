Jungla de cristal (1988) + La jungla 2: Alerta roja (1990) [Películas gratis en RTVE Play, Resolución: 1980x1080]  

Jungla 1: En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo un hombre, el policía de Nueva York John McClane (Bruce Willis), ha conseguido escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane se enfrentará a los secuestradores. Él es la única esperanza para los rehenes. Jungla 2: Es Navidad. El teniente John McLane, de la policía de Los Ángeles, espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa.[...]
Sinopsis:
Es Navidad. El teniente John McLane, de la policía de Los Ángeles, espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa. Pronto observa que algo raro sucede en la terminal, viéndose obligado a luchar contra unos mercenarios terroristas que toman por la fuerza la torre de control del aeropuerto y amenazan con hacer que se estrellen numerosos aviones por falta de combustible si no se atienden sus exigencias...
FilmAffinity: www.filmaffinity.com/es/film777014.html
IMDB: www.imdb.com/title/tt0099423/
Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Die_Hard_2
Sinopsis:
En la ciudad de Los Angeles un grupo terrorista alemán se apodera de un edificio inteligente propiedad de una importante compañía japonesa. En su interior los ejecutivos celebran una fiesta de Navidad; entre ellos se encuentra John McClane, un policía neoyorquino; su esposa es la mano derecha del Director de la firma. Tras el asalto y detención de rehenes, McClane consigue… » ver todo el comentario
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/1/9/1696341673091
Peso: 4,16 GB
Subtítulos:
www.rtve.es/resources/vtt/0/3/1696795117130.vtt
Disponible hasta 25-10-2025
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/2/3/1697213076632
Peso: 3,87 GB
Subtítulos:
www.rtve.es/resources/vtt/0/5/1697441973550.vtt
Disponible hasta 26-10-2025
La 1 es la típica película de navidad que siempre que la ponen la tengo que ver
Jungla 1: rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/1/9/1696341673091
Jungla 2: rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/2/3/1697213076632
La pelicula es del 1988 y el himno se adoptó formalmente en 1985 (según la wiki)
Tiene pinta que en esa época los malos para EEUU eran los europeos, estos alemanes que vienen a por los dineros...