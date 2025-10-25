edición general
Jungla de cristal (1988) + La jungla 2: Alerta roja (1990) [Películas gratis en RTVE Play, Resolución: 1980x1080]

Jungla de cristal (1988) + La jungla 2: Alerta roja (1990) [Películas gratis en RTVE Play, Resolución: 1980x1080]  

Jungla 1: En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo un hombre, el policía de Nueva York John McClane (Bruce Willis), ha conseguido escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane se enfrentará a los secuestradores. Él es la única esperanza para los rehenes. Jungla 2: Es Navidad. El teniente John McLane, de la policía de Los Ángeles, espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa.[...]

| etiquetas: jungla de cristal , bruce willis , mcclane , rickman , bedelia
16 comentarios
Pertinax
#8 Sí lo está. Lleva días.
play.rtve.es/v/16091410

senfet
#9 Te debo cien perdones y mil gracias :->

Pertinax
#11 Ná, era solo un apunte. Por si a alguien le interesa.

senfet
La jungla 2: www.rtve.es/play/videos/cine-internacional/jungla-2/6989204/

Sinopsis:
Es Navidad. El teniente John McLane, de la policía de Los Ángeles, espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa. Pronto observa que algo raro sucede en la terminal, viéndose obligado a luchar contra unos mercenarios terroristas que toman por la fuerza la torre de control del aeropuerto y amenazan con hacer que se estrellen numerosos aviones por falta de combustible si no se atienden sus exigencias...

FilmAffinity: www.filmaffinity.com/es/film777014.html
IMDB: www.imdb.com/title/tt0099423/
Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Die_Hard_2

senfet
Jungla de cristal: www.rtve.es/play/videos/cine-internacional/jungla-cristal/6980852/

Sinopsis:
En la ciudad de Los Angeles un grupo terrorista alemán se apodera de un edificio inteligente propiedad de una importante compañía japonesa. En su interior los ejecutivos celebran una fiesta de Navidad; entre ellos se encuentra John McClane, un policía neoyorquino; su esposa es la mano derecha del Director de la firma. Tras el asalto y detención de rehenes, McClane consigue…   » ver todo el comentario

senfet
#1 Enlace directo para verla sin entrar en RTVEPlay o para descargarla con clic derecho:
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/1/9/1696341673091

Peso: 4,16 GB

Subtítulos:
www.rtve.es/resources/vtt/0/3/1696795117130.vtt

Disponible hasta 25-10-2025

Pertinax
Hoy en RTVE Play es día de El Padrino. Que han andado vivos y ya está bajo la etiqueta de Adiós a Diane Keaton.

senfet
#3 No está disponible en RTVE Play :ffu:

senfet
Enlace directo para verla sin entrar en RTVEPlay o para descargarla con clic derecho:
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SCINEL1/mp4/2/3/1697213076632

Peso: 3,87 GB

Subtítulos:
www.rtve.es/resources/vtt/0/5/1697441973550.vtt

Disponible hasta 26-10-2025

Torrezzno
Yippee ki-Yai motherfucker

La 1 es la típica película de navidad que siempre que la ponen la tengo que ver

koe
Votar negativo este post no tiene nombre...

javierchiclana
Requiere registro:

"Contenido exclusivo para usuarios registrados.
Para poder ver este contenido es necesario tener una cuenta activa en RTVE Play.

Crea tu cuenta gratis y disfruta de las ventajas de estar registrado."

koe
Míticas!

koe
Me sigue flipando cuando suena el himno de la unión europea en el final cuando se descubre que van a por la pasta.
La pelicula es del 1988 y el himno se adoptó formalmente en 1985 (según la wiki)

Tiene pinta que en esa época los malos para EEUU eran los europeos, estos alemanes que vienen a por los dineros...

ElBeaver
Espero que se pueda ver con sonido original


