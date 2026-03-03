edición general
12 meneos
15 clics
Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"

Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"

Tras renunciar a su acta en el Ayuntamiento, Julio Calvo deja Vox y se jubila, tras expresar su desacuerdo con la dirección y criticar la gestión de purgas internas como las de Ortega Smith y Antelo. El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha abandonado definitivamente su vida política de camino a la jubilación. Y lo hace con todas las consecuencias renunciando también a su cargo en el partido. Este mismo martes ha solicitado su baja como afiliado manifestando sus discrepancias con la actual deriva de la form

| etiquetas: julio , calvo , zaragoza , vox , podemos , derechas
10 2 0 K 135 politica
8 comentarios
10 2 0 K 135 politica
Anfiarao #2 Anfiarao *
"me afilié a vox para trincar mas lo que me hubiesen permitido en el PP", añadió
3 K 54
cromax #4 cromax
#1 #2 Para ser exactos este hombre era un segundón en el PP y vió el filón. De hecho todos los que montaron Vox en Zaragoza (eran 9 él mismo lo ha dicho) eran ex peperos que vieron su oportunidad. Y vaya si la aprovecharon.
3 K 58
Anfiarao #6 Anfiarao
#4 se veía venir.

Julio Calvo, tendrás que montarte tu propio partido regre para practicar el latrocinio a tus anchas y no conformarte con las migajas.


Ánimo, sí se puede!
0 K 15
cromax #3 cromax
Hoy Zaragoza ha estado muy animada. Entre las Cortes, el registro de Forestalia y la dimisión de Julio Calvo...
La guinda del pastel: quizá le sustituya Marisa Gaspar, que ya no es ni afiliada
www.elespanol.com/aragon/actualidad/zaragoza/20260303/marisa-gaspar-cr
1 K 27
Spirito #5 Spirito *
En Castilla y León el lema de la campaña de VoX es: "Sentido común. Que no te estafen" xD

Si es que más cínicos y sinvergüenzas no pueden ser. xD
1 K 22
manbobi #1 manbobi
Me afilié para lucrarme desde la ultraderecha y el neofascismo
0 K 13
Edheo #7 Edheo
#1 Jajajajajjaaja... mira, le salió el cuento de la lechera... pensando en hacerse rico, y al final.. pasó a ser un comeanos o comehueos de fachascal.
0 K 7
elgranpilaf #8 elgranpilaf
"Me voy con la pena de no haber podido robar", ha añadido Julio Calvo
0 K 10

menéame