Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"

Tras renunciar a su acta en el Ayuntamiento, Julio Calvo deja Vox y se jubila, tras expresar su desacuerdo con la dirección y criticar la gestión de purgas internas como las de Ortega Smith y Antelo. El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha abandonado definitivamente su vida política de camino a la jubilación. Y lo hace con todas las consecuencias renunciando también a su cargo en el partido. Este mismo martes ha solicitado su baja como afiliado manifestando sus discrepancias con la actual deriva de la form