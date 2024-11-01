Julia Otero ironiza sobre las pretensiones expansionistas de Trump: "¿Cuántos países más habrá invadido, comprado o bombardeado para verano?"

Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que supuso la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa en el país liderada por Delcy Rodríguez, pero supervisada por Donald Trump. Pero las aspiraciones expansionistas de Donald Trump no terminaron ahí, ya que en los días posteriores, el presidente declaró varias veces a los medios de comunicación que tenía la vista puesta en países como Colombia, Cuba o México, así como en territorios autónomos como Groenlandia, dependiente de Dinamarca y, por tanto, de la OTAN.