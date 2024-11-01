edición general
Julia Otero ironiza sobre las pretensiones expansionistas de Trump: "¿Cuántos países más habrá invadido, comprado o bombardeado para verano?"

Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que supuso la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa en el país liderada por Delcy Rodríguez, pero supervisada por Donald Trump. Pero las aspiraciones expansionistas de Donald Trump no terminaron ahí, ya que en los días posteriores, el presidente declaró varias veces a los medios de comunicación que tenía la vista puesta en países como Colombia, Cuba o México, así como en territorios autónomos como Groenlandia, dependiente de Dinamarca y, por tanto, de la OTAN.

#5 Grahml
España es la siguiente, por no aceptar el 5% en armas con la OTAN.
#1 jonolulu
Yo. No haría muchas bromas con el tema
#2 cenutrios_unidos
Cualquier persona que sea patriota y ame a su pais estara en contra de Trump. El resto son lameojetes que estan para trincar y venderte.
#3 Leon_Bocanegra
#2 algunos que no somos patriotas ni sabemos de que va ese sentimiento, tb estamos en contra de Trump.
#4 Jotax
Parte de Europa y America le están blanqueando. Ya veríamos si no tuviera esos apoyos
