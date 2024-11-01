Los Juicios de Nuremberg no habrían tenido lugar sin intérpretes

La importancia de la interpretación simultánea fue crucial para el desarrollo de los juicios, por primera vez se implementó en un juicio de esta magnitud, sin ella los juicios habrían sido mucho más prolongados y complicados, hasta ese entonces era una técnica poco desarrollada. Permitió una comunicación efectiva entre diversas nacionalidades, utilizándose cuatro idiomas oficiales: inglés, francés, alemán y ruso. Así el juicio contra el nazismo creó un idioma común para todos los países del mundo.