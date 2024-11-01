Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena y la Argentina evita pagar más de US$ 16.000 millones

La Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. “Ganamos el juicio”, celebró el presidente Javier Milei. Es un dictamen histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. Ahora más allá de las posibles apelaciones que puedan aparecer, se trata de una victoria para