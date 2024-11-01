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Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena y la Argentina evita pagar más de US$ 16.000 millones

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena y la Argentina evita pagar más de US$ 16.000 millones

La Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. “Ganamos el juicio”, celebró el presidente Javier Milei. Es un dictamen histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. Ahora más allá de las posibles apelaciones que puedan aparecer, se trata de una victoria para

| etiquetas: ypf , justicia , ee.uu. , anula , condena , argentina , pagar , ypf
5 1 0 K 74 politica
3 comentarios
5 1 0 K 74 politica
TooBased #1 TooBased *
Otra cagada para Milei, que se alegraba y culpaba al peronismo de la condena. Ahora dirán que Milei influye en la Justicia de EEUU... y gracias a él la anularon.
4 K 62
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 " el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país"
Pues algo habra tenido que ver la cercania entre Milei y Trump para que el gobierno americano se posicionara a favor de Argentina
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#3 muerola
#2 el Milei alegrandose es un liberal un poco raro
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menéame