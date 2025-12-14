edición general
4 meneos
36 clics

Un juicio, dos relatos irreconciliables sobre el proceso al fiscal general

La sentencia y el voto particular ofrecen versiones opuestas sobre los hechos, la prueba y la actuación de García Ortiz. La minoría (dos magistradas) consideran que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. La cara y la cruz. La noche y el día. Este es un recorrido por los principales puntos del relato enfrentado de la resolución condenatoria y el voto particular. (Artículo accesible en modo Lectura)

| etiquetas: fiscal general , garcía ortiz , juicio , proceso , sentencia , voto particular
3 1 1 K 41 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 41 actualidad
#1 Pitchford
No sé si será el Constitucional o algún tribunal europeo, pero esta condena tiene que ser anulada.
0 K 19
#4 Pitchford
#3 Pues no sé, porque no me funciona de momento el enlace ése de threadreaderapp, pero la comparativa de El País me ha parecido suficiente como para entender lo difícil que es personalizar una filtración y por qué nunca se había condenado a nadie por ello en España. Ya veremos si esta primera condena con indicios se confirma o queda de nuevo el contador a cero.
0 K 19
Lenari #2 Lenari
En este hilo se explican de forma bastante clara las argumentaciones del Tribunal Supremo para condenar al Fiscal General:

threadreaderapp.com/thread/1998456129131618388.html

Lo digo porque el "este es un recorrido por los principales puntos del relato enfrentado de la resolución condenatoria y el voto particular" de El Pais no explica los argumentos de la resolución condenatoria a García Ortiz :roll: Tampoco es raro, ni ElDiario ni El Pais han detallado los argumentos del Tribunal Supremo para condenar a Ortiz (es algo que no interesa) y hay que irse a fuentes independientes para saber cuales eran esos argumentos.
0 K 10
desastrecolosal #3 desastrecolosal
#2 Toma #0 a ver qué te parece esto tan bien traído por #2
0 K 6

menéame