Un juicio, dos relatos irreconciliables sobre el proceso al fiscal general

La sentencia y el voto particular ofrecen versiones opuestas sobre los hechos, la prueba y la actuación de García Ortiz. La minoría (dos magistradas) consideran que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. La cara y la cruz. La noche y el día. Este es un recorrido por los principales puntos del relato enfrentado de la resolución condenatoria y el voto particular. (Artículo accesible en modo Lectura)