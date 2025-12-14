Un juicio, dos relatos irreconciliables sobre el proceso al fiscal general

La sentencia y el voto particular ofrecen versiones opuestas sobre los hechos, la prueba y la actuación de García Ortiz. La minoría (dos magistradas) consideran que no existen pruebas de que García Ortiz fuera el autor material de la difusión del mail, y que el comunicado no constituye ninguna infracción. La cara y la cruz. La noche y el día. Este es un recorrido por los principales puntos del relato enfrentado de la resolución condenatoria y el voto particular. (Artículo accesible en modo Lectura)
| etiquetas: fiscal general , garcía ortiz , juicio , proceso , sentencia , voto particular
threadreaderapp.com/thread/1998456129131618388.html
Lo digo porque el "este es un recorrido por los principales puntos del relato enfrentado de la resolución condenatoria y el voto particular" de El Pais no explica los argumentos de la resolución condenatoria a García Ortiz Tampoco es raro, ni ElDiario ni El Pais han detallado los argumentos del Tribunal Supremo para condenar a Ortiz (es algo que no interesa) y hay que irse a fuentes independientes para saber cuales eran esos argumentos.