Juicio contra once jóvenes por agresión homófoba en Basauri en 2021

La Audiencia Provincial de Bizkaia acoge este lunes el juicio a once personas (entre 18 y 27 años cuando ocurrieron los hechos) acusadas de una agresión homófoba al grito de «maricón de mierda» a un joven en 2021 en Basauri.