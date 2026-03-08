edición general
Juicio contra once jóvenes por agresión homófoba en Basauri en 2021

La Audiencia Provincial de Bizkaia acoge este lunes el juicio a once personas (entre 18 y 27 años cuando ocurrieron los hechos) acusadas de una agresión homófoba al grito de «maricón de mierda» a un joven en 2021 en Basauri. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge este lunes el juicio a once personas (entre 18 y 27 años cuando ocurrieron los hechos) acusadas de una agresión homófoba –al grito de «maricón de mierda»– a un joven (de 23 años en aquel momento) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri.

fofito #5 fofito
Señalar que el agredido ha seguido recibiendo amenazas del entorno de los acusados e incluso su madre fue agredida por familiares de estos.
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
Como siempre, actúan en manada.

Pocas veces (o nunca) he visto a un homófobo actuar en solitario.
salchipapa77 #3 salchipapa77
#1 Bueno estos actuaban como clan...
Andreham #2 Andreham
Sin prisa, con calma.

Cuatro añazos para acoger el juicio lol
chemado_chema #4 chemado_chema
Joder menuda justicia 5 anos...
