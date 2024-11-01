edición general
Los juguetes de los 70, 80 y 90 salvan al sector

Los juegos de la década de los 70, 80 y 90 del siglo pasado son tendencia. No solo gustan a los más pequeños, a los adultos los vuelve locos y son ellos los que juegan un papel clave en el sector: lo que compran supone ya el 30% de las ventas. El sector prevé cerrar el año con un crecimiento cercano al 2,5% gracias, en parte, al impulso de este segmento. La tendencia es clara: la nostalgia manda.

  1. mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
    -Papá ¿Por qué trabajas tanto?
    -Para comprar juguetes bonitos.
    -¡Si mis juguetes son una mierda!
    -Pero los míos no.
  2. Elbaronrojo #3 Elbaronrojo *
    Ayer vi por enésima vez el episodio de los teen titans en el que el juguetero los transforma en muñecos funko.

    Cuando Robin va a la tienda buscando el muñezo de starfire y ve a uno salir a hurtadillas......

    - Seguro que está en las manos de ese friki.

    - Que tenga pinta de solterón con dinero para gastar en tonterías no quiere decir que sea un friki.
  3. dalton1 #2 dalton1
    Nada como Exin Castillos.
