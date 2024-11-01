·
3
meneos
26
clics
Los jugadores de Xbox ya no entran a Pornhub: representan el 2%
PornHub revela sus datos de 2025 y vemos una caída de visitas de consolas Xbox representando un 2% mientras PlayStation lidera con un 98%.
11 comentarios
Lyovin81
A ver si lo entiendo, porque mi última consola fue la GameCube y desde entonces sólo juego a juegos clásicos. ¿La gente se hace pajas con la consola? ¿Esto es así?
3
K
49
#2
Quaid
#1
los casados son los más pajeros
0
K
20
#7
Loquevaleunpeine
#2
discrepo
0
K
6
#10
Lyovin81
#2
eso dependerá de si les sigue atrayendo su pareja. Mucha gente, hombres y mujeres, cuando se emparejan se ponen como King Kong y a la otra persona le toca recurrir al onanismo para satisfacerse sexualmente.
Pero esas cosas hay que hablarlas a tiempo, antes de firmar nada. Y esto lo digo en serio.
0
K
6
#5
Skiner
#1
Por lo visto el uso de Pornhub ha descendido en las consolas.
El tema es tener un aparato con conexión a internet bien sea una consola, ordenador, teléfono o lo que sea.
El porno se ve en todas partes.
1
K
17
#9
Lyovin81
#5
Ahora empieza a tener sentido aquel anuncio de Sega en las revistas de los 90 en el que decía: "cuanto más juegas, más duro se pone".
0
K
6
#6
Fisionboy
#1
Claro... tú has visto las curvas que tiene PlayStation?
0
K
10
#8
Lyovin81
#6
joder, esa no la vi venir. Enhorabuena por mantener fresco pensamiento lateral
0
K
6
#11
Apotropeo
#1
que gente más rara, en vez de usar las manos como toda la vida.
0
K
7
#3
dclunedo
¿Y los de la GayStation no los cuentan? ... ya cierro yo al salir....
1
K
22
#4
alkalin
Título alternativo: Ya nadie enciende la Xbox.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
