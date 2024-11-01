edición general
Los jugadores de Xbox ya no entran a Pornhub: representan el 2%

PornHub revela sus datos de 2025 y vemos una caída de visitas de consolas Xbox representando un 2% mientras PlayStation lidera con un 98%.

Lyovin81 #1 Lyovin81
A ver si lo entiendo, porque mi última consola fue la GameCube y desde entonces sólo juego a juegos clásicos. ¿La gente se hace pajas con la consola? ¿Esto es así?
#2 Quaid
#1 los casados son los más pajeros
Loquevaleunpeine #7 Loquevaleunpeine
#2 discrepo
Lyovin81 #10 Lyovin81
#2 eso dependerá de si les sigue atrayendo su pareja. Mucha gente, hombres y mujeres, cuando se emparejan se ponen como King Kong y a la otra persona le toca recurrir al onanismo para satisfacerse sexualmente.
Pero esas cosas hay que hablarlas a tiempo, antes de firmar nada. Y esto lo digo en serio.
Skiner #5 Skiner
#1 Por lo visto el uso de Pornhub ha descendido en las consolas.
El tema es tener un aparato con conexión a internet bien sea una consola, ordenador, teléfono o lo que sea.
El porno se ve en todas partes.
Lyovin81 #9 Lyovin81
#5 Ahora empieza a tener sentido aquel anuncio de Sega en las revistas de los 90 en el que decía: "cuanto más juegas, más duro se pone".
Fisionboy #6 Fisionboy
#1 Claro... tú has visto las curvas que tiene PlayStation?
Lyovin81 #8 Lyovin81
#6 joder, esa no la vi venir. Enhorabuena por mantener fresco pensamiento lateral xD
Apotropeo #11 Apotropeo
#1 que gente más rara, en vez de usar las manos como toda la vida.
#3 dclunedo
¿Y los de la GayStation no los cuentan? ... ya cierro yo al salir.... :-D
#4 alkalin
Título alternativo: Ya nadie enciende la Xbox.
