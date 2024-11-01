Jugador de baloncesto muere tras caerle encima y aplastarlo una canasta en pleno entrenamiento en la India  

Fuertes imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en donde un joven perdió la vida, después de que una canasta de baloncesto haya caído directamente hacia él, lo que provocó que terminara siendo aplastado. El sujeto fue identificado como un joven de 16 años de edad de la localidad de Haryana en la India. El caso rápidamente se hizo tendencia en redes sociales en donde comenzaron a circular las imágenes, dejando sorprendido a internautas.