Una jueza no ve delito de odio de Willy Toledo y Youssef Ouled por llamar "sionista" a Esteban Ibarra

El periodista y coordinador de AlgoRace, Youssef M. Ouled, y el actor Willy Toledo fueron denunciados por el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Esteban Ibarra, por supuestas publicaciones "antisemitas" en redes sociales. En ellas, además de denunciar el genocidio israelí en Gaza, se aludía a su condición de "defensor del terrorismo sionista". En el caso del actor, también calificó a Ibarra de "excremento humano".
| etiquetas: esteban ibarra , willy toledo , youssef ouled , sionismo , justicia
- Que le denunciaría por delito de odio y antisemitismo.
- ¿Y si llamase "sionista" a un hijo de puta?
- Entonces no pasaría nada porque el sionismo es una ideología, no un insulto.
- Muchas gracias, sionista.
