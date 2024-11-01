Una jueza no ve delito de odio de Willy Toledo y Youssef Ouled por llamar "sionista" a Esteban Ibarra

El periodista y coordinador de AlgoRace, Youssef M. Ouled, y el actor Willy Toledo fueron denunciados por el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Esteban Ibarra, por supuestas publicaciones "antisemitas" en redes sociales. En ellas, además de denunciar el genocidio israelí en Gaza, se aludía a su condición de "defensor del terrorismo sionista". En el caso del actor, también calificó a Ibarra de "excremento humano".