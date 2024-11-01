edición general
Una jueza no ve delito de odio de Willy Toledo y Youssef Ouled por llamar "sionista" a Esteban Ibarra

El periodista y coordinador de AlgoRace, Youssef M. Ouled, y el actor Willy Toledo fueron denunciados por el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Esteban Ibarra, por supuestas publicaciones "antisemitas" en redes sociales. En ellas, además de denunciar el genocidio israelí en Gaza, se aludía a su condición de "defensor del terrorismo sionista". En el caso del actor, también calificó a Ibarra de "excremento humano".

Ze7eN #1 Ze7eN *
Enésima sentencia que demuestra que se puede llamar a las cosas por su nombre, sea sionismo, sea fascismo, sea genocidio. Cositas, por cierto, todas ellas relacionadas con la derecha. La superioridad moral de la izquierda.
#7 Tecar
#1 Depende del juez que te toque te pueden acusar hasta de terrorismo y pasar una temporadita a la sombra.
:troll:
Supercinexin #5 Supercinexin
- ¿Qué pasaría si yo llamase hijo de puta a un sionista?
- Que le denunciaría por delito de odio y antisemitismo.
- ¿Y si llamase "sionista" a un hijo de puta?
- Entonces no pasaría nada porque el sionismo es una ideología, no un insulto.
- Muchas gracias, sionista.

Lo visteis antes en Menéame: www.meneame.net/story/nacho-vegas-no-quiero-ser-yo-quien-diga-xixon-ha
josde #8 josde
El presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, no tolerando que le llamen lo que es.
Rogue #4 Rogue
Ouled y Toledo son unos valientes. David contra Goliat
Andreham #2 Andreham
El pala se ha tirado la burbuja y es intocable, normal.
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#2 Pompa y piedra de to la vida.
aupaatu #6 aupaatu
Movimiento Contra la Intolerancia genocida de los sionistas, tan semitas como los Palestinos y con un presidente y fundador al que le ve el plumero de su financiador.
