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Una jueza de Madrid interrogará hoy a Vito Quiles por difundir datos privados de Beatriz Corredor

Una jueza de Madrid interrogará hoy a Vito Quiles por difundir datos privados de Beatriz Corredor

La presidenta de Red Eléctrica presentó una querella por revelación de secretos por difundir en redes sociales su domicilio.

| etiquetas: jueza , madrid , , vito , quiles , difusión , datos , privados , beatriz , corredor
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1 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
#1 pandasucks
Es compañero hombre por Dios y la patria!!
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menéame