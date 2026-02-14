La jueza deja en libertad sin fianza al imán de Ripoll detenido por una agresión sexual a una menor

El Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana, ha informado este sábado de la detención del imán de la mezquita del municipio por agresión sexual a una menor, una información que lamenta no haber conocido de forma oficial por los Mossos d’Esquadra. En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que “a través de canales no oficiales” ha tenido conocimiento de la detención del imán de la mezquita de Ripoll, el jueves pasado. Horas después, la magistrada titular del juzgado 1 de Ripoll ha decidido dejar en libertad sin fianza