edición general
La jueza de la dana reitera que la Generalitat debía vigilar la rambla del Poyo "por la simple aplicación" de la ley
Un auto de la magistrada alude a la "claridad meridiana de la normativa y de la responsabilidad autonómica" del control de los caudales en barrancos
dana
poyo
valencia
actualidad
4 comentarios
#1
YeahYa
*
Esto pasa por poner al tonto del pueblo a presidir la Generalitat
Ni siquiera sabemos si sabe leer... ¿Cómo iba a aplicar la ley?
Edit:
www.youtube.com/watch?v=VOCrAq5UmQ4
3
K
58
#3
sotillo
#1
Suerte que tenemos jueces que si hacen su trabajo
1
K
31
#4
adimdrive
#1
Además de TONTO es un vago, un jeta y un HDLGP
1
K
38
#2
vviccio
Quiso hacer un guiño a Nox y a Roig ignorando los avisos de la AEMET porque a lo mejor quedaba la cosa en nada...
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
