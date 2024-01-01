edición general
29 meneos
32 clics
La jueza de la dana reitera que la Generalitat debía vigilar la rambla del Poyo "por la simple aplicación" de la ley

La jueza de la dana reitera que la Generalitat debía vigilar la rambla del Poyo "por la simple aplicación" de la ley

Un auto de la magistrada alude a la "claridad meridiana de la normativa y de la responsabilidad autonómica" del control de los caudales en barrancos

| etiquetas: dana , poyo , valencia
24 5 0 K 175 actualidad
4 comentarios
24 5 0 K 175 actualidad
YeahYa #1 YeahYa *
Esto pasa por poner al tonto del pueblo a presidir la Generalitat

Ni siquiera sabemos si sabe leer... ¿Cómo iba a aplicar la ley?

Edit: www.youtube.com/watch?v=VOCrAq5UmQ4
3 K 58
sotillo #3 sotillo
#1 Suerte que tenemos jueces que si hacen su trabajo
1 K 31
adimdrive #4 adimdrive
#1 Además de TONTO es un vago, un jeta y un HDLGP
1 K 38
vviccio #2 vviccio
Quiso hacer un guiño a Nox y a Roig ignorando los avisos de la AEMET porque a lo mejor quedaba la cosa en nada...
0 K 12

menéame