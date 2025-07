La jueza de la dana desmonta de nuevo el argumentario de Mazón y acredita que “el único apagón” fue el del Cecopi

A la jueza de la dana no le ha hecho ninguna gracia que la Guardia Civil haya intentado colarle gato por liebre. La magistrada, en un auto durísimo, ha desautorizado el informe del Instituto Armado por extralimitarse de plano en sus funciones y obviar lo que no le interesaba. Todo se remonta al pasado 27 de febrero, cuando la jueza acordó que se solicitara a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de València —y no la Unidad Central Operativa (UCO), como se ha repetido erróneamente estos días por parte de algunos representantes políticos........