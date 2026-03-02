La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

No se ha podido acreditar que las personas que participaron en la operación militar estén vivas, todo lo contrario, las identificadas ya han fallecido. Una asociación de italianos residentes en Catalunya presentó en junio de 2012 una querella en los juzgados de Barcelona por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra militares italianos —y, subsidiariamente, contra el Ministerio de Defensa y el Gobierno de su país— por los bombardeos sobre Barcelona entre 1937 y 1939. Ahora, 16 años después, la jueza de Barcelona Ollalla Ortega Herrero