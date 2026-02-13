Una jueza cita como investigado a Vito Quiles por difundir datos del domicilio de la exministra Beatriz Corredor

La titular de la Plaza 3 de los tribunales de Instrucción e Instancia de Madrid ha citado a declarar como "investigado" a Vito Quiles el próximo 7 de abril para responder por la querella que interpuso la presidenta de Red Eléctrica y exministra Beatriz Corredor por delitos contra la intimidad, de hostigamiento y acoso. Difundió en redes la localización de su domicilio por cuenta del apagón de abril del año pasado.