Una jueza cita como investigado a Vito Quiles por difundir datos del domicilio de la exministra Beatriz Corredor

La titular de la Plaza 3 de los tribunales de Instrucción e Instancia de Madrid ha citado a declarar como "investigado" a Vito Quiles el próximo 7 de abril para responder por la querella que interpuso la presidenta de Red Eléctrica y exministra Beatriz Corredor por delitos contra la intimidad, de hostigamiento y acoso. Difundió en redes la localización de su domicilio por cuenta del apagón de abril del año pasado.

8 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
El tipo que quería estar aforado porque decía que cuando lo estuviera iba a destapar un escándalo que iba a hacer temblar la democracia, resulta que lo único que ha destapado es donde vive una exministra!

Si sus votantes tuvieran cerebro, se habrían dado cuenta ya de que se ha reído de ellos.
3 K 38
D303 #2 D303 *
#1 Sus votantes no tienen cerebro.
2 K 33
#3 exeware
#2 #1 es vito no Alvise
0 K 9
#4 Leon_Bocanegra *
#3 perdón ,los confundo siempre.
Las mierdas solo las distingo por el olor.
1 K 20
almadepato #8 almadepato
#2 tienen cerebro, pero no lo usan para lo que deberían. El bien común.
0 K 11
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 Sus votantes son orcos
1 K 19
EldelaPepi #6 EldelaPepi
#5
Algunos son malas personas y otros simplemente idiotas.
0 K 8
#7 Martillo_de_Herejes
El que nació tonto es tonto pa siempre.
0 K 7

