Una jueza archiva tras seis años de investigación el caso de corrupción contra la "número 3" de Ayuso

Giro judicial en el caso Púnica. Una nueva magistrada ha decidido corregir seis años de instrucción y archivar la causa contra Ana Camíns, exsecretaria general del PP de Madrid y considerada la "número 3" de confianza de Ayuso. Pese al largo tiempo de pesquisas sobre presuntas irregularidades, la jueza sostiene ahora que no existen indicios de delito, cerrando así uno de los frentes judiciales que afectaba al entorno más cercano de Ayuso.