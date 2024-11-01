edición general
11 meneos
11 clics
Un juez de Texas rechaza la norma de Biden que protege la privacidad médica en materia de aborto (Eng)

Un juez de Texas rechaza la norma de Biden que protege la privacidad médica en materia de aborto (Eng)

La amplia decisión sobre la HIPAA abre las puertas para que las fuerzas del orden utilicen los historiales de las pacientes para investigar cualquier tipo de atención reproductiva entre ellas el aborto. Kacsmaryk ha abierto las compuertas para que los estados que prohíben el aborto y la atención sanitaria de reafirmación de género investiguen a los pacientes que obtienen tratamiento fuera del estado, así como a sus proveedores, utilizando los historiales médicos privados de dichos pacientes.

| etiquetas: ken paxton , trump , texas , roe vs wade , aborto , mujeres
9 2 0 K 117 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
#3 Pitchford
Vamos, que tendrán que ir a Canadá o a Londres para no tener problemas cuando regresen a su casa..
1 K 25
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 no, porque investiguen a los pacientes que obtienen tratamiento fuera del estado
1 K 40
#6 Pitchford
#5 Fuera de EEUU no creo que consigan información medica. Quizá si investigan el estado del paciente puedan todavía sacar datos comprometedores..
0 K 14
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 saben que una mujer está embarazada gracias a ese registro, se va de viaje, y vuelve sin estarlo.

Pues ya tendría que dar explicaciones y pasar un examen médico
0 K 20
themarquesito #2 themarquesito *
Era obvio que iba a ser el juez Kacsmaryk. Hay cosas muy previsibles en Texas.
0 K 20
#1 NoMeVeas *
Vaya, quien me iba a decir a mi que privado significaba publico.

Claro, no he sido tocado por la gracia de dios para entender de leyes como este juez, no lo puedo entender :shit:
0 K 8
Andreham #4 Andreham
Investigar al empresario que comete un delito fiscal, medioambiental o laboral?

Naaah, mejor hacemos todo el esfuerzo en investigar al pobre que se va de su estado a hacer algo completamente legal donde lo hace porque aquí no le dejamos.
0 K 8

menéame