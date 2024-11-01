Un juez de Texas rechaza la norma de Biden que protege la privacidad médica en materia de aborto (Eng)

La amplia decisión sobre la HIPAA abre las puertas para que las fuerzas del orden utilicen los historiales de las pacientes para investigar cualquier tipo de atención reproductiva entre ellas el aborto. Kacsmaryk ha abierto las compuertas para que los estados que prohíben el aborto y la atención sanitaria de reafirmación de género investiguen a los pacientes que obtienen tratamiento fuera del estado, así como a sus proveedores, utilizando los historiales médicos privados de dichos pacientes.