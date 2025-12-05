edición general
7 meneos
8 clics
El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es "ilimitado"

El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es "ilimitado"

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por hasta cinco delitos de corrupción, ha rechazado de forma definitiva esta semana la pretensión de las acusaciones populares de vincular este procedimiento con el que se sigue en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por la denominada "trama Koldo" mediante la comparecencia como testigo del comisionista Víctor de Aldama. La acción popular, bajo la dirección de Hazte Oír, aún puede pelear esta petición ante la Audiencia Provinci

| etiquetas: juez , peinado , no citara , aldama , caso begoña , hazte oir
5 2 0 K 75 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 75 actualidad
Black_Txipiron #1 Black_Txipiron
Vamos, un "que si conecto la causa con lo otro, la pierdo..."
1 K 21
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 La razón la perdió hace tiempo, ese "juez" corrupto, prevaricador y parcial..
0 K 20
reithor #3 reithor
¿No habían expulsado a hez te oír de la causa por no pagar?
0 K 14
Andreham #5 Andreham
#3 Al final bajó Diosito mismo y les dio un cheque firmado por Él.

Nadie sabe cómo consiguieron el dinero pero lo consiguieron, como la Virgen que se quedó preñada.
0 K 8
ur_quan_master #4 ur_quan_master
El rédito político que están logrando los ultras con este caso es apabullante.

Por ejemplo yo he pasado de tener la intención de abstenerme a empadronarme en el Pais Vasco para poder votar a Bildu.
0 K 11

menéame