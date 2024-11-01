edición general
El juez Pedraz niega que el invento de la cocaína contra Urbán y Podemos fuera “un montaje policial”

El magistrado de la causa por la guerra sucia contra Podemos vuelve a rechazar la personación como perjudicado de Miguel Urbán en contra del criterio de la Fiscalía y con el argumento de que la Policía actuó correctamente a partir del disparatado relato de un confidente. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.

Asimismov #2 Asimismov *
Pedraz se sentirá perfectamente integrado en la Auuuuuudiencia Nacional.
Thornton #1 Thornton *
El relato incluía que Urbán celebró a gritos la transacción mientras reconocía que era cocaína de Venezuela para financiar al partido y volcaba una bolsa encima de la barra del bar para que todos los clientes esnifaran.

Jueces fachas ante reclamaciones de rojos bolivarianos de que se haga justica. El resultado no podía ser otro.
aupaatu #3 aupaatu
Pero el problema de Podemos fue la falta de autocrítica.
sotillo #4 sotillo
#3 Yatedigo
#5 detectordefalacias
Si quieres justicia en este país ya te puedes montar un Luigi...
Herrerii #6 Herrerii
Si no era un montaje policial que era ¿judicial? No se que es peor.
