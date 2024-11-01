El juez Pedraz niega que el invento de la cocaína contra Urbán y Podemos fuera “un montaje policial”

El magistrado de la causa por la guerra sucia contra Podemos vuelve a rechazar la personación como perjudicado de Miguel Urbán en contra del criterio de la Fiscalía y con el argumento de que la Policía actuó correctamente a partir del disparatado relato de un confidente. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.