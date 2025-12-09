edición general
El juez pedirá a la UCO investigar los pagos de Ferraz tras recibir la documentación

Esta semana acaba el plazo concedido por la Audiencia Nacional para que el PSOE entregue todos los pagos en efectivo “realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024” con independencia del destinatario. Es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”. Con esta información, el juez Ismael Moreno encargará a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un informe que busque posibles irregularidades ...

