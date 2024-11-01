edición general
Un juez impone 300 € al mes al alcalde de La Bañeza hasta que deje de cobrar la subida ilegal pactada con Vox

Un juez impone 300 € al mes al alcalde de La Bañeza hasta que deje de cobrar la subida ilegal pactada con Vox

El magistrado remite a la vía penal, a través de Fiscalía, el incumplimiento en la aplicación de la sentencia que tumbó los salarios pactados por las derechas, e incluso amenaza cn esa vía al secretario y el interventor si tampoco acatan la decisión.

Antipalancas21
Alcalde del PP, gran gestor para su bolsillo.
avejamdro
Relacionada:
El TSJ paraliza la subida de sueldos de PP y VOX en La Bañeza al apreciar un «estricto interés particular»

www.meneame.net/go?id=4118910
chocoleches
Si lo que quieres es que se cumpla la sentencia, no pongas esa minucia, pon 3000 eur o mejor 30k al mes.

O lo más lógico, lo metes directamente en la cárcel por incumplir una sentencia judicial, como en cualquier país serio.
Aokromes
300 euros de multa al mes, subida de 7000 euros anuales, creo que la cosa seguira igual.
