Un juez impone 300 € al mes al alcalde de La Bañeza hasta que deje de cobrar la subida ilegal pactada con Vox

El magistrado remite a la vía penal, a través de Fiscalía, el incumplimiento en la aplicación de la sentencia que tumbó los salarios pactados por las derechas, e incluso amenaza cn esa vía al secretario y el interventor si tampoco acatan la decisión.
El TSJ paraliza la subida de sueldos de PP y VOX en La Bañeza al apreciar un «estricto interés particular»
O lo más lógico, lo metes directamente en la cárcel por incumplir una sentencia judicial, como en cualquier país serio.