Un juez federal desestima por «absurda» y «extravagante» la impugnación del Templo Satánico a la ley del aborto de Idaho con perjuicio. (Eng)

El fiscal general Raúl Labrador aplaudió la decisión y la calificó como una importante victoria legal para el estado. «Las leyes provida de Idaho protegen tanto a las madres como a los niños no nacidos, y esta decisión confirma que esas protecciones son constitucionalmente válidas», afirmó el fiscal general Labrador. “El intento del Templo Satánico de fabricar violaciones constitucionales a partir de su desacuerdo con los valores de Idaho ha sido rechazado en todos los niveles. Hemos defendido las leyes de Idaho en todas las etapas”