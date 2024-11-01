Juez de condado en Chicago prohíbe que el ICE realice arrestos en tribunales

El principal juez del condado de Cook firmó el martes por la noche una orden que prohíbe que el ICE arreste personas en los tribunales. El condado de Cook incluye a Chicago, donde, en los últimos meses, se ha aplicado una serie de estrictas medidas contra la inmigración ilegal.
Con razón ha emitido esa orden, ya que las actuaciones de ICE perturban de manera habitual el funcionamiento ordinario de la justicia.
