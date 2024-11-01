edición general
Juez de condado en Chicago prohíbe que el ICE realice arrestos en tribunales

El principal juez del condado de Cook firmó el martes por la noche una orden que prohíbe que el ICE arreste personas en los tribunales. El condado de Cook incluye a Chicago, donde, en los últimos meses, se ha aplicado una serie de estrictas medidas contra la inmigración ilegal.

themarquesito #3 themarquesito
La orden, que entró en vigor el miércoles, prohíbe el arresto por faltas civiles de cualquier “parte, testigo o posible testigo” mientras acude a realizar procedimientos judiciales. Incluye arrestos dentro de los juzgados y en estacionamientos, aceras circundantes y entradas.

Con razón ha emitido esa orden, ya que las actuaciones de ICE perturban de manera habitual el funcionamiento ordinario de la justicia.
@PasaPollo Maravillas del mundo yanqui
#2 concentrado
A ver cuando deja de llamarse ICE para llamarse Gestapo.
smilo #1 smilo
Viendo como actua el ICE le va a sudar esta propuesta
