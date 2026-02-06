El juez cita a Íñigo Errejón el martes para notificarle la apertura de juicio oral y avisa a Mouliaá de que su renuncia debe firmarla el abogado para ser válida

El juez que investiga los presuntos abusos sexuales de Íñigo Errejón lo ha citado el próximo martes para notificarle el auto de apertura de juicio oral. La decisión llega después de que el miércoles la actriz informara al juzgado de que se retiraba de la acusación. El juez comunicó a Mouliaá que su escrito no incluye las firmas obligatorias de su abogado y procurador, por lo que no puede considerarse válido. En la causa está personada la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), que no tiene intención de renunciar.