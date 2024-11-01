edición general
El juez cita a declarar a Koldo García y Aldama tras el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama a consecuencia del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos en Canarias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha citado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, para el 27 de noviembre, y a Koldo García al día siguiente

Deviance #1 Deviance *
Y que enseñen los tickets del parking de begoña gomez, como he leído antes por ahí .......
De traca, si la han liao, que la paguen:
COMO TODO HIJO DE VECINO
1 K 23
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Koldo el conseguidor estaba en todas las salas.
Vamos a ver cuántos caen por habernos estafado.
0 K 20

