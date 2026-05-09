Un juez autoriza el confinamiento obligatorio de los españoles del barco del hantavirus solicitado por el Gobierno. El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales de los que hablaron tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el de Justicia, Félix Bolaños, y ha elaborado una orden ministerial para hacer obligatorio ese confinamiento durante siete días ampliables, con sanciones graves en caso de incumplimiento.
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Es una medida sobre la salud pública, a quien se escucha es a los expertos en esa materia, no hay nada que puedan decir los que van a ser aislados que vaya a cambiar el análisis de los expertos respecto a los riesgos para la salud pública.
Sería como pretender que se escuchase a los conductores de los vehículos en la carretera para decidir si se cierra un puente por riesgo a que éste se derrumbe.
Seguro que sale bien.