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Un juez autoriza el confinamiento obligatorio de los españoles del barco del hantavirus solicitado por el Gobierno

Un juez autoriza el confinamiento obligatorio de los españoles del barco del hantavirus solicitado por el Gobierno. El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales de los que hablaron tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el de Justicia, Félix Bolaños, y ha elaborado una orden ministerial para hacer obligatorio ese confinamiento durante siete días ampliables, con sanciones graves en caso de incumplimiento.

| etiquetas: juez , confinamiento , hantavirus
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7 comentarios
4 1 1 K 28 actualidad
ifor #6 ifor
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#3 Juantxi
Si no se han opuesto todavía, dijeron que lo aceptaban, no sé a qué viene esa autorización. En todo el caso el Juez tendría que escuchar a los que van a ser aislados en cuarentena.
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sorrillo #4 sorrillo *
#3 En todo el caso el Juez tendría que escuchar a los que van a ser aislados en cuarentena.

Es una medida sobre la salud pública, a quien se escucha es a los expertos en esa materia, no hay nada que puedan decir los que van a ser aislados que vaya a cambiar el análisis de los expertos respecto a los riesgos para la salud pública.

Sería como pretender que se escuchase a los conductores de los vehículos en la carretera para decidir si se cierra un puente por riesgo a que éste se derrumbe.
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taSanás #5 taSanás
#3 claro… que decidan ellos, no el juez.

Seguro que sale bien.
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johel #7 johel *
#3 Cuando un medico ordena cuarentena, un juez tiene que ratificarla. No se si siempre ha sido asi pero en este pais donde hoy dia los incitadores al odio aspiran al gobierno y sus voceros estan por todas partes, da igual lo que se haga siempre va a estar mal hecho y siempre va acabar en un juzgado.
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Jonesy #1 Jonesy
De confinar nada, Salo.
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menéame