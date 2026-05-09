Un juez autoriza el confinamiento obligatorio de los españoles del barco del hantavirus solicitado por el Gobierno. El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales de los que hablaron tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el de Justicia, Félix Bolaños, y ha elaborado una orden ministerial para hacer obligatorio ese confinamiento durante siete días ampliables, con sanciones graves en caso de incumplimiento.