Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los españoles del MV Hondius afectado por hantavirus

La magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid,Raquel Robles González, ha ratificado este sábado las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España a bordo del crucero MV Hondius, procedente de Ushuaia (Argentina), afectados por un brote de hantavirus.La resolución avala el internamiento de los afectados durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla