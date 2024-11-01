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Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los españoles del MV Hondius afectado por hantavirus

Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los españoles del MV Hondius afectado por hantavirus

La magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid,Raquel Robles González, ha ratificado este sábado las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España a bordo del crucero MV Hondius, procedente de Ushuaia (Argentina), afectados por un brote de hantavirus.La resolución avala el internamiento de los afectados durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

| etiquetas: juzgado de madrid , ratifica , cuarentena , españoles , hantavirus
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3 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
yabumethod #1 yabumethod
Que no sea un peligro real el virus ese no significa que no tengamos que tomar medidas por si acaso. Personalmente de acuerdo. Una semanita de cuarentena tampoco es pedir mucho.
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Cehona #2 Cehona
#1 Como si son dos semanas o más. Pueden ser asintomaticos y reproducir el virus mas tiempo.
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#3 euquesei
(ironic mode on) Y su Libertad? Aprovechan que no está Ayuso para quitarles la libertad.
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