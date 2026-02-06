edición general
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: resumen de la inauguración

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 han arrancado con una ceremonia de inauguración en dos sedes por primera vez en la historia.

vicvic #1 vicvic
No se si ha salido ya por aquí, pero me pareció muy elegante la opertura, a años luz de lo hortera y vulgar (según mi criterio) de la inauguración de los de Francia.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Los juegos de mil qué?
