Jueces rechazan intento del Departamento de Justicia de presentar nueva acusación contra Comey

Un juez federal ha asestado un revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar un nuevo proceso contra el exdirector del FBI James Comey, prohibiendo temporalmente a los fiscales utilizar pruebas en las que se habían basado cuando inicialmente aseguraron cargos criminales. El fallo del sábado por la noche de la jueza Colleen Kollar-Kotelly no impide que el departamento intente nuevamente pronto acusar a Comey, pero sugiere que los fiscales pueden tener que hacerlo sin citar las...
| etiquetas: eeuu , justicia , james comey , fbi , proceso , cargos
Un intento separado del Departamento de Justicia para presentar una nueva acusación contra la fiscal general de Nueva York Letitia James, otra adversaria percibida de Trump que también fue acusada por Halligan, fracasó la semana pasada cuando un jurado preliminar se negó a aprobar los cargos.