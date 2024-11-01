edición general
4 meneos
6 clics
Los jueces rastrearán las cuentas bancarias en el extranjero de los deudores en concurso de acreedores

Los jueces rastrearán las cuentas bancarias en el extranjero de los deudores en concurso de acreedores

La Unión Europea ultima la nueva directiva de insolvencias que dará acceso a los jueces a las cuentas bancarias que los deudores tengan en otros países europeos para facilitar el rastreo y la recuperación de bienes escondidos en el marco de los concursos de acreedores. La norma obliga a armonizar las diferentes leyes de insolvencia de los Estados miembros como la localización de bienes en el extranjero de las personas o empresas insolventes, la anulación de operaciones y transacciones realizadas antes del concurso para evadir activos, la venta

| etiquetas: unión europea , deudas , concurso de acreedores , evasión , alzamiento
4 0 0 K 33 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 33 actualidad
#1 Pepepistolas
espero que le den un poco mas de celeridad a la que le dieron al enano de Cataluña y toda su piara de cerdos.
0 K 7

menéame