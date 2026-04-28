Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.