Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.
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Que nadie nos lea y se pueda ofender:
-Mamá ¿qué es un griego?
-Es cuando papá pone la semillita en el culete de mamá.
-Pues este yogur se lo puede comer tu puta madre.
¿Sabes cómo se dice suegra en griego? Storvas. - ¿Y tú cómo decimos macarra en griego? DeMóstoles.