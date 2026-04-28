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Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.

| etiquetas: jubilado , tiroteo , atenas , grecia
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7 comentarios
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Moderdonia #2 Moderdonia
Iba a poner un chiste con la palabra griego, pero no quiero dar por culo a nadie y que se sienta ofendido. Así que si alguien quiere que cuente un chiste con la palabra griego que lo pida.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#2 ¿joroña?
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Moderdonia #6 Moderdonia *
#4 joroña que joroña del anuncio creo que significaba años y años.

Que nadie nos lea y se pueda ofender:

-Mamá ¿qué es un griego?
-Es cuando papá pone la semillita en el culete de mamá.
-Pues este yogur se lo puede comer tu puta madre.

¿Sabes cómo se dice suegra en griego? Storvas. - ¿Y tú cómo decimos macarra en griego? DeMóstoles.
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#1 pelagito
Para lo que le queda en el convento....
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GeneWilder #3 GeneWilder
Hay que ir más arriba. Mucho más.
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#3 deben ser bajas las pensiones griegas, aquí con la primera te llega para un kalashnikov
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anotherone #7 anotherone
Gracias por poner la noticia!. Yo vivo aquí, pero solo entiendo un poco de griego. Así que teníamos la tele puesta, y vimos las imágenes del señor con una escopeta por Kerameikos, pero solo pillamos: 89 años, un traumaties (herido). Como es la época de pagar impuestos hemos supuesto el motivo del cabreo {0x1f601}
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menéame