Juanma Moreno debuta el lunes en 'El Hormiguero' a 3 meses de sus elecciones y con el runrún de que Sánchez adelante

El presidente regional visitará el programa de Pablo Motos para hablar de actualidad política y de las próximas elecciones andaluzas

pitercio
Le van a poner en aprietos preguntando por las tetas amputadas, el saqueo de la sanidad, el expolio de Doñana, la reapertura de minas y vertidos al Guadalquivir o las subvenciones al Opus. A lo mejor.
millanin
#3 Una de dos. O lo besan el culo o le lamen otras cosas. Que para eso le pagamos los andaluces una pasta en publicidad institucional.
YSiguesLeyendo
hará más que el 15% de Marc Giró
Skiner
Juanma Moreno va a pasar a por una racioncita de jabón del bueno.
ayatolah
"...y con el runrún de que Sánchez adelante "
Estos de El Español, no podían desperdiciar la ocasión.
