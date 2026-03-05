·
Juanma Moreno debuta el lunes en 'El Hormiguero' a 3 meses de sus elecciones y con el runrún de que Sánchez adelante
El presidente regional visitará el programa de Pablo Motos para hablar de actualidad política y de las próximas elecciones andaluzas
andalucia
elecciones
2
1
2
K
17
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#3
pitercio
Le van a poner en aprietos preguntando por las tetas amputadas, el saqueo de la sanidad, el expolio de Doñana, la reapertura de minas y vertidos al Guadalquivir o las subvenciones al Opus. A lo mejor.
0
K
18
#5
millanin
#3
Una de dos. O lo besan el culo o le lamen otras cosas. Que para eso le pagamos los andaluces una pasta en publicidad institucional.
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
hará más que el 15% de Marc Giró
0
K
11
#2
Skiner
Juanma Moreno va a pasar a por una racioncita de jabón del bueno.
1
K
10
#4
ayatolah
"...y con el runrún de que Sánchez adelante "
Estos de El Español, no podían desperdiciar la ocasión.
0
K
10
Estos de El Español, no podían desperdiciar la ocasión.