Juan del Val: "Las mujeres era lo único que se me daba bien en la vida, el único ámbito en el que tenía éxito”

Juan del Val: "Las mujeres era lo único que se me daba bien en la vida, el único ámbito en el que tenía éxito”

Su ambición literaria no se ha visto frenada por este debate sobre la calidad de la última. Del Val sigue tan convencido de seguir alimentando su carrera literaria como de seguir investigando el fondo femenino, declaraba en la entrevista, “yo escribo de lo que veo, siento y observo y siempre me salen mujeres. Y a casi todos los hombres, o los acabo convirtiendo en gilipollas o los mato a mitad de la novela”.

elGude
Este tío es tonto.
Mountains
#1 Más aún los que han comprado su novela premiada, que no son pocos.
oceanon3d
#1 Tonto es lo mas leves que pienso de el ahora misma tras esta barrabasada.

Joder ¿a estos mierdas los hacen en serie en algún lado?
Kasterot
#1 mi madre hubiera dicho.
"Es tonto desde que se acuesta hasta que se levanta, y después todo el dia"
elGude
#5 a su rosario le faltan un par de cuentas.
Gotsel
A ver este tío no es santo de mi devoción, pero parece que ahora hay que convertirlo en meme y llamarle tonto día sí y día también. Habría que diversificar un poco, que ya lo sabemos y los hay mucho peores.
Amperobonus
Imagínate si es malo en eso lo que es en el resto :troll:
