Juan Soto Ivars: «Las mujeres que están solas con un maltratador necesitaban un escudo y se les dio. Pero nadie se preocupó de que el escudo pudiera ser utilizado como espada

El libro que publico en noviembre se llama Esto no existe y es sobre las denuncias falsas en el sistema español de violencia de género. Es una selva virgen para investigar porque nadie ha querido mirar ahí. En Argentina creo que es parecido porque hay disparidad de penas: el mismo acto no se castiga igual en hombre y mujer.

Siendo un acérrimo colaborador de Cuento Milenio y sus indeseables fantasmas. Ya se presume el sesgo por donde va a cortar este señor. 8-D
Ya estamos con las mentiras de la manos de un sinvergüenza sin escrupulosos: los datos de la policia, judicatura y gobierno son mentira ... los de VOX (los que tengo aquí colgados) y Forocoches son los que valen ... publicad de este junta letras sin fundamento para vender un libro basura. No es un "libre pensador" es un gilipollas vendiendo mentiras porque sabe que tiene un nicho de "gente vaga en lo pensar" que se lo comprara. Dinero por bulos.

Por mi parte ni un clik a tamaña basura ... voto bulo pero debería haber una categoría de "Mierda seca al sol" para estas mierdas.
#1 O no sabes leer o no entiendes lo que lees
#3 Son cosas que no se excluyen entre si.
:troll:
Valiente chorrada. Y estos son los "intelectuales mainstream" de hoy en día, incapaces de analizar objetivamente ni la carta del bar donde llenan la panza a la hora del almuerzo.
#4 Otro que no sabe leer. Menéame es un festival.
#5 Sé leer, por eso no leo mierdas y por eso sé identificar falacias y relatos interesados, como los del sujeto éste. Gracias. Gracias, pero no, gracias.
#6 Afirmaciones gratuitas. Rechazas para no admitir que te equivocas
¿ Alguno de los llorones de barbilla alta pero puntitos apretados, puede contraargumentar algo que no sea un ad hominem de manual ?

¿ Las mujeres maltratadas necesitaban ayuda ? Si.
¿ Se les dió esa ayuda ? Si.
¿ Algunas han usado esa ayuda como una arma ? ... Si. Aunque os joda la realidad.
Me niego a menear cualquier texto de este indeseable.
Afortunadamente se quitó la máscara hace tiempo para dejarnos claro a toda España que es un imbécil.
como si es un porquero: el propio Guerra afirmó que hubo que presionar al Constitucional para aprobar le ley viogen
Yo podría decir lo mismo al 90% de éste párrafo

La diferencia es que aún me considero de izquierdas aunque piense que el PSOE está tan podrido como el PP y lo que han salido de "acabemos con la casta" aparte de dejarnos tirados tampoco han conseguido demasiado para lo que prometieron


Decías que antes eras de izquierdas y cuando te empezó a hacer ruido alguna relación con la verdad, ya no. ¿Eso te costó amistades, grupo, conexiones, capital social?

Sí, pero… vamos a ver… Yo

No acostumbro a menear mucho los artículos, pero hoy lo haré por tí.
:-*
por eso sé identificar falacias

Y usarlas también.
vaya hoy jotdown no agrada a la gente :roll: si lees cosas solo para reafirmarte en tus ideas poco vas a entender del mundo
