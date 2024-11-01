edición general
14 meneos
236 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Juan Carlos I detesta a su hijo porque nunca ha aceptado sus gustos en la cama

Juan Carlos I siempre ha sido conocido por su fama de mujeriego. Durante su formación militar, el ex coronel Amadeo Inglés le apodó como “un depredador sexual”. A lo largo de su vida habría mantenido relaciones íntimas con más de 5.000 mujeres. La mayoría de ella eran prostitutas de lujo. Juan Carlos I siempre ha mostrado rechazo a Felipe VI por sus gustos de cama, que habría mantenido relaciones con otros hombres. Juan Carlos I intentaba que su hijo saliese con mujeres, él le presentaba a atractivas señoritas, pero no hacía caso.

| etiquetas: juan carlos , felipe vi , monarquía
11 3 15 K 9 ocio
13 comentarios
11 3 15 K 9 ocio
Comentarios destacados:    
Jaime131 #1 Jaime131
Que se consuele pensando que muchos le detestamos por cosas más importantes.
7 K 59
Iori #9 Iori
#1 Sólo entraba a puntualizar que muchos les detestamos, tanto al padre como al hijo.
1 K 17
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Me lloverán mil negativos, pero estoy enganchado a la sección "Casa Real" de el Nacional xD
2 K 45
Eibi6 #6 Eibi6 *
#2 hay gente como él plastas de #_3 que se piensa que lo envías en serio, un ataque brutal a la monarquía; y no como lo que es, una imitación chusca de EMT{troll}
1 K 25
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#2 "Juan Carlos I siempre ha mostrado rechazo a Felipe VI por sus gustos de cama, que habría mantenido relaciones con otros hombres"
Lo que daría por ser abogado de la casa real y sacarles hasta el último céntimo
0 K 7
Macadam #4 Macadam
No sé por qué esperaba encontrar por aquí a @Verdaderofalso :-D
1 K 23
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Buah, cinco mil mujeres. Pobre Fermín Trujillo, morirá sin ser el empotrador número uno.
1 K 20
#5 ombresaco
de cama prefiero de 4 patas, respondió
0 K 11
ChatGPT #11 ChatGPT
Soy yo el único al que el titular le ha sugerido una palabra? incesto
0 K 10
#3 BoosterFelix *
porfi, dejad de atacar a la monarquía intentándolo con estupideces como esta, cuando hay razones tan importantes. Les estais haciendo un favor.

Además, elnacional.cat es como el okdiario de la monarquía.
0 K 9
#8 Leon_Bocanegra
Que les pasa a estos de el nacionalcat con la monarquía? Que a mi tb me da asco. Pero es que las basuras que publican estos son dignas de elmundotoday.
0 K 9
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#8 Que no tienen más madera que quemar para intentar que la gente se indigne con España
Es un medio independentista
0 K 7
salchipapa77 #7 salchipapa77
Periodismo de nivel
0 K 7

menéame