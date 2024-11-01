Juan Bravo, el líder económico de Feijóo, defiende a Hacienda en su investigación al novio de Ayuso: “La Agencia Tributaria trabaja muy bien”

Mientras que Ayuso acusa a Hacienda de perseguir a su novio, desde Génova destacan su independencia y buen funcionamiento. A Juan Bravo le preguntan hoy en El País si ha habido una inspección salvaje al novio de Ayuso y dice esto: ‘He trabajado en la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria trabaja muy bien’. Vamos, que NO”. Con esta respuesta, el popular contradice el relato de la madrileña, quien lleva meses apostado por un discurso con el que denuncia una “persecución política” contra su pareja