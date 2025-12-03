·
Las joyas y relojes de los narcotraficantes a subasta, desde 30 a casi 20.000 euros
El Plan Nacional de Drogas pone en marcha una subasta pública de joyas, bisutería y relojes de alta gama procedentes del narcotráfico, compuesta por un total de 148 lotes
#3
DatosOMientes
Viendo esas joyas me viene un estereotipo claro a la cabeza. Malditos sesgos.
0
K
10
#2
p3riko
no tengo los huevos necesarios como para pujar por algo de un narco... como para que luego venga buscándolo...
0
K
9
#1
Andreham
Los Simpsons nos enseñaron que comprar las pertenencias de un narco no es buena idea.
Yo lo he pensado más de una vez, porque hay auténticos chollazos, pero esos datos son públicos.
0
K
8
Yo lo he pensado más de una vez, porque hay auténticos chollazos, pero esos datos son públicos.