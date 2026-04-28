La joya escondida de Amaral que será expuesta por primera vez al público: “De puño y letra de Eva”

La joya escondida de Amaral ha sido rescatada y expuesta por primera vez. El Instituto Cervantes de Madrid exhibe desde hoy el manuscrito original de la canción El universo sobre mí, escrito de puño y letra por Eva Amaral. El documento, considerado un tesoro por la banda aragonesa, muestra la letra trazada a bolígrafo y dibujos originales que acompañan las estrofas. La pieza, nunca antes expuesta, se ha convertido en el centro de atención de una muestra dedicada a las letras manuscritas de grandes músicos españoles de los siglos XX y XXI.