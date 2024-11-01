Los jóvenes que no se pueden independizar alcanzan el nivel más alto en 139 años Apenas la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años se ha emancipado. A finales del siglo XIX, eran cerca del 80%, según revela un análisis de Funcas Los jóvenes españoles que no se pueden independizar.
En los 70/80 hubo una emigración de los pueblos a las ciudades en busca de trabajo para poder vivir.
Ahora se prefiere malvivir en una gran ciudad a irse a un pueblo de 15.000 habitantes.
Vaya se vendieron a los elegidos por dios y sus especulaciones de la secta de pederastas
Por eso molesta tanto que diga que si nos quejamos del tiempo, cambio climatico en redes lo arreglamos
A finales del siglo XIX, con el 80% de población rural, de lo que no podían independizarse los jóvenes era del trabajo estacional en las tierras del señorito, de ayudar con las tierras de sus padres si las tenían y de los quintos.
