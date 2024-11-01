edición general
4 meneos
8 clics

Los jóvenes que no se pueden independizar alcanzan el nivel más alto en 139 años

Los jóvenes que no se pueden independizar alcanzan el nivel más alto en 139 años Apenas la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años se ha emancipado. A finales del siglo XIX, eran cerca del 80%, según revela un análisis de Funcas Los jóvenes españoles que no se pueden independizar.

| etiquetas: vivienda , juventud
3 1 2 K 26 actualidad
5 comentarios
3 1 2 K 26 actualidad
#3 Pitchford
Seguro que también alcanza el nivel más bajo en cuanto a parejas comprometidas a vivir juntos a largo plazo. Ambos fenómenos están relacionados, ya que es mucho más difícil independizarse una persona sóla que en pareja, no solo económicamente, sino en términos de motivación.. Qué bien vive un hijo sin pareja en casa de mamá!
1 K 28
YisasL #5 YisasL
#3 Ni que decir tiene que nadie se quiere ir a una provincia con un coste de vida más bajo.
En los 70/80 hubo una emigración de los pueblos a las ciudades en busca de trabajo para poder vivir.
Ahora se prefiere malvivir en una gran ciudad a irse a un pueblo de 15.000 habitantes.
1 K 28
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Como ha pasado esto? si en España tradicionalmente estabamos en contra de la especulacion por parte de Franco, de Jesucristo

Vaya se vendieron a los elegidos por dios y sus especulaciones de la secta de pederastas

Por eso molesta tanto que diga que si nos quejamos del tiempo, cambio climatico en redes lo arreglamos
0 K 19
emmett_brown #2 emmett_brown *
Ese titular no tiene sentido. No se puede hacer un estudio serio con una serie que alcanza una época en que el concepto de "independizarse" no tenía sentido.

A finales del siglo XIX, con el 80% de población rural, de lo que no podían independizarse los jóvenes era del trabajo estacional en las tierras del señorito, de ayudar con las tierras de sus padres si las tenían y de los quintos.
0 K 12
aupaatu #4 aupaatu *
Igual coincide con las posturas radicales neoliberales de las derechas y su predominio en su gestion en los politicos del mundo con la inestimable ayuda de sus medios de comuicacion y las redes sociales controladas internacionalmente por la misma ideologia neoliberal de todo tipo de derechas
Estudios sobre la polarización en España destacan que, aunque existe diversidad, la prensa impresa y los principales grupos mediáticos están mayoritariamente controlados por capitales de corte…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame